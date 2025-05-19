نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يُعرب عن حزنه لإصابة بايدن بسرطان البروستاتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن حزنه الشديد عقب الإعلان عن إصابة منافسه السياسي والرئيس الأسبق جو بايدن بسرطان البروستاتا، والذي تم تشخيصه بأنه "عدواني" بعد انتشاره إلى العظام، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن بيان رسمي صادر عن مكتب بايدن.

بيان رسمي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبايدن

وأوضح البيان الصادر عن مكتب الرئيس الأسبق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، أن تشخيص إصابته بالسرطان تم تأكيده يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن عانى من مشكلات في المسالك البولية دفعته إلى الخضوع لفحوصات طبية دقيقة كشفت عن طبيعة المرض.

وأشار البيان إلى أن "السرطان من النوع العدواني، إلا أنه حساس للعلاج الهرموني، وهو ما يمنح الأطباء فرصة للتعامل معه بفعالية"، وأضاف أن بايدن وأسرته حاليًا في مشاورات مع فريقه الطبي لاستكشاف الخيارات العلاجية المتاحة.

تداعيات صحية وسياسية: بايدن انسحب من سباق الرئاسة في يوليو 2024

وتأتي هذه الأخبار بعد أشهر من إعلان بايدن انسحابه المفاجئ من سباق الانتخابات الرئاسية في يوليو 2024، إثر أداء متعثر خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل أروقة الحزب الديمقراطي.

وجاء قرار بايدن بالانسحاب بعد أسابيع من التدقيق المتواصل في حالته الصحية، سواء البدنية أو الذهنية، وهو الأمر الذي شغل الرأي العام والإعلام الأمريكي، لا سيما وأنه كان أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سنًا عند توليه المنصب عام 2021.

كامالا هاريس لم تتمكن من الفوز في غياب بايدن... وترامب يحطم الرقم القياسي

عقب انسحاب بايدن، ترشحت نائبة الرئيس حينها، كامالا هاريس، لخوض السباق الرئاسي باسم الحزب الديمقراطي، إلا أنها لم تتمكن من حصد النصر، حيث خسرت الانتخابات أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2024، والذي أصبح بدوره أكبر رئيس منتخب في تاريخ الولايات المتحدة عن عمر يناهز 78 عامًا، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم بايدن.