العالم اليوم - زعيم كوريا الشمالية يزور "الأب الروحي": سيظل خالدا بأذهاننا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 08:30 صباحاً - زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبر هيون تشول هيه، المعروف بأنه لعب دورا رئيسيا في إعداده للقيادة، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم زار مقبرة الشهداء الوطنيين في سينمي ري، الأحد، ووضع زهرة أمام قبر هيون لإحياء الذكرى الثالثة لوفاته.

وتوفي هيون، قائد جيش كوريا الشمالية سابقا، عن عمر 87 عاما في 19 مايو 2022.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، لعب هيون دورا رئيسيا في مساعدة كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، في تعزيز السيطرة على الجيش، وإعداد كيم جونغ أون لخلافته.

وفي عام 2022، أقامت كوريا الشمالية جنازة رسمية لهيون، برئاسة كيم جونع أون، كما زار الأخير قبر هيون في كل من الذكرى الأولى والثانية لوفاته.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "لا يزال الرفيق هيون تشول هيه، الذي كان دائما برفقة الجنرال كيم جونخ إيل، حاضرا في ذاكرتي. كان ظلا للجنرال العظيم".

وأضاف زعيم كوريا الشمالية: "سيظل خالدا في أذهاننا ويذكرنا دائما بعصر كيم جونغ إيل، ويشجعنا في نضالنا المقدس من أجل تحقيق النصر العظيم".