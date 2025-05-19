العالم اليوم - إسرائيل تقرر استئناف إدخال المساعدات إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 12:24 صباحاً - قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة، لحين بدء عمل آلية جديدة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنها "ستدخل كمية من الطعام" لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة، وفقا لما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان الذي نشر الأحد: "‏بناءا على توصيات الجيش ومن منطلق الحاجة العملياتيية بما يمكننا من توسيع العملية العسكرية بالانتصار على حماس فإنه إسرائيل ستدخل كمية أساسية من الطعام للمدنيين لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة".

وأضاف البيان: "‏حدوث أزمة مجاعة سيشكل خطرا على استمرار عملية مركبات جدعون للقضاء على حركة حماس".

وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها.