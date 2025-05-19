نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يشخص بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة.. آخر التفاصيل حول حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة "CNN" الأميركية، نقلًا عن بيان صادر عن المكتب الشخصي للرئيس الأميركي السابق جو بايدن، عن إصابته بسرطان البروستاتا العدواني والذي تم تشخيصه بعد معاناة من أعراض بولية متزايدة.

وأشار التقرير إلى أن المرض في مرحلة متقدمة إذ انتقل بالفعل إلى العظام، وهو ما يعكس مستوى خطورة الحالة التي يمر بها بايدن، الذي لا يزال اسمه يتردد في النقاشات السياسية الأميركية رغم انتهاء ولايته.

تشخيص متقدم وحالة طبية حرجة

أوضحت شبكة CNN أن جو بايدن خضع خلال الأسبوع الماضي لفحوصات طبية دقيقة بعد ظهور أعراض بولية متزايدة، تم على إثرها اكتشاف عقدة في البروستاتا. وتبيّن لاحقًا أن تلك العقدة مرتبطة بورم سرطاني، حيث تم تشخيصه رسميًا يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت نتائج التحاليل أن السرطان يتمتع بدرجة 9 على مقياس غليسون وهو ما يصنفه ضمن الدرجات العالية عدوانيًا من حيث الانتشار والنمو والأخطر من ذلك أن المرض قد امتد إلى العظام، وهو مؤشر على دخوله مرحلة متقدمة تتطلب خطة علاجية صارمة ومتابعة حثيثة.

السرطان حساس للهرمونات

ورغم أن الحالة تعتبر عدوانية ومعقدة، إلا أن البيان الطبي الصادر عن مكتب بايدن أشار إلى نقطة إيجابية، وهي أن السرطان يبدو حساسًا للعلاج الهرموني مما قد يفتح الباب أمام إمكانية السيطرة الطبية عليه باستخدام تقنيات وأساليب حديثة في الطب، مثل العلاجات الهرمونية التي تبطئ من نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

وأشار البيان إلى أن بايدن وعائلته يناقشون حاليًا خيارات العلاج مع الفريق الطبي المختص.