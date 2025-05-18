نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس": لا حقيقة لما يتردد حول موافقتنا على الإفراج عن 9 أسرى إسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري أن إسرائيل تحاول إرباك الساحة بأخبار مزيفة من أجل الضغط على المقاومة وتمرير جرائم الاحتلال.

وقال أبو زهري: "لا حقيقة لما يتردد حول موافقة الحركة على الإفراج عن 9 من الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة لمدة شهرين".

وأضاف: "بادرنا بتسليم الجندي عيدان من أجل تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق ولكن الإدارة الأمريكية لم تقدر خطوتنا".

وتابع: "لن نسلم للاحتلال أسراه ما دام استمر إصراره في الذهاب إلى ما لانهاية لعدوانه على غزة".

وذكرت "القناة 13" العبرية، نقلا عن مصادر مساء يوم الأحد، أن المقترح الذي يجري بحثه خلال المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، يشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما.

كما أعلن قيادي بارز في "حماس" لشبكة "CNN"، أن الحركة وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 إلى 9 رهائن إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 60 يوما والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون".