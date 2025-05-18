عاجل- إسرائيل تُقر: لا دلائل مؤكدة على مقتل محمد السنوار

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أحمد جودة - القاهرة - حقيقة مقتل محمد السنوار.. صرّح وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن هناك معطيات قوية تشير إلى اغتيال محمد السنوار، أحد أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام، رغم غياب الدليل القاطع حتى الآن.

حقيقة مقتل محمد السنوار

حقيقة مقتل محمد السنوار

وأوضح كاتس أن التحقيقات لا تزال جارية، لكن كافة المؤشرات الميدانية تُظهر أن السنوار قد يكون لقي حتفه في الغارة الأخيرة.

"معاريف": لا تأكيد رسمي بشأن العثور على جثمان محمد السنوار

وفي السياق نفسه، نفت صحيفة "معاريف" العبرية صحة التقارير التي تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار، مؤكدة أن الجهات الإسرائيلية المعنية تعتبر تلك الأنباء غير دقيقة، بل ووصفتها بأنها أخبار كاذبة، خاصة مع استمرار التصعيد الميداني في محيط موقع القصف.

تشديد أمني في محيط موقع النفق المستهدف

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف أي تحركات تقترب من المنطقة التي يعتقد أنها تضم نفقًا استُهدف خلال العملية، الأمر الذي يجعل من الصعب، وربما من المستحيل، على أي جهة في غزة الوصول إلى المكان للتحقق من وجود جثث أو ناجين.

مصدر أمني: لا أحد اقترب من النفق منذ الغارة

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي تأكيده أن الأنقاض لا تزال على حالها منذ لحظة القصف، ولم ترصد أي محاولة حفر أو دخول إلى موقع النفق، ما يعزز حالة الغموض بشأن مصير محمد السنوار.

الجيش لم يحسم بعد مصيره

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لم تتمكن حتى اللحظة من حسم ما إذا كان السنوار قد قُتل بالفعل تحت الأنقاض، أو أنه تمكن من الفرار قبيل تنفيذ الغارة، لتبقى الإجابة النهائية معلقة حتى إشعار آخر.