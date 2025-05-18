نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقليص الرحلات الجوية بنسبة 40% في مطار باريس - أورلي بعد تعطل أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هيئة الطيران المدني الفرنسية طلبت من شركات الطيران تقليص الرحلات الجوية بنسبة 40% في مطار باريس – أورلي بعد تعطل أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

وذكرت الهيئة في بيان أنه من الضروري إجراء بعض "التعديلات" تتضمن تقليصا كبيرا في عدد الرحلات الجوية. ولم يقدم البيان تفاصيل حول سبب تعطل النظام. وأكدت الهيئة أن فرقها "معبأة بالكامل لاستعادة الرحلات الجوية الاعتيادية في أقرب وقت ممكن." ويخدم مطار باريس - أورلي رحلات داخلية ودولية منها رحلات لمعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وتم إلغاء رحلات متجهة إلى إسبانيا والدنمارك والسعودية وإيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا وأيرلندا وعدد من المدن الفرنسية اليوم الأحد في حين تم تأجيل مواعيد العديد من الرحلات الأخرى.