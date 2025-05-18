عاجل- تفاصيل الحالة الصحية "لزكريا السنوار".. وإنعاشه بعد دخوله ثلاجة الموتى

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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل الحالة الصحية لزكريا السنوار وإنعاشه بعد دخوله ثلاجة الموتى.. أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد الموافق 18 مايو، أن الطواقم الطبية نجحت في إنعاش الدكتور زكريا السنوار، شقيق يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس، وذلك بعد ساعات من إعلان وفاته، إلا أنه لا يزال يصارع من أجل البقاء في وحدة العناية المركزة.

تفاصيل الحالة الصحية لزكريا السنوار وإنعاشه بعد دخوله ثلاجة الموتى

تفاصيل الحالة الصحية لزكريا السنوار وإنعاشه بعد دخوله ثلاجة الموتى

ووفقًا لما نقله مراسل قناة الجزيرة مباشر، فقد لاحظ الأطباء مؤشرات للحياة على جسد السنوار أثناء وجوده في ثلاجة الموتى، ما دفعهم إلى التدخل الفوري ومحاولة إنعاشه، وقد تكللت جهودهم بالنجاح رغم استمرار حالته الحرجة حتى اللحظة.

تحت المراقبة الدقيقة داخل العناية المركزة

ويخضع الدكتور زكريا السنوار حاليًا لعناية طبية فائقة ومراقبة دقيقة داخل وحدة العناية المركزة، في ظل حالة صحية حرجة تستدعي متابعة مستمرة وتدخلًا طبيًا متقدّمًا.

أكاديمي بارز أصيب في غارة إسرائيلية

وتعرض السنوار لإصابة بالغة فجر الأحد، جراء قصف جوي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على خيمة كان يتواجد بها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة

ويُعرف الدكتور زكريا السنوار بكونه أحد أعلام الوسط الأكاديمي في فلسطين، حيث يعمل أستاذًا للتاريخ بالجامعة الإسلامية، وله مساهمات بارزة في البحث العلمي والتعليم العالي، ما جعله يحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الأكاديمية الفلسطينية والعربية.