فون دير لاين: الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لجهود السلام في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بالنسبة للجهود الرامية إلى تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال لقائها مع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني في روما، يوم الأحد: "ما يوحدنا هو أننا نريد سلاما عادلا ودائما لأوكرانيا".

وتابعت: "نعرف مدى تمسككم بإنهاء الحرب وأشكركم على ذلك"، مضيفة أن "المهم الآن هو الدفع إلى الأمام، والأمور تتقدم وأعتقد أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما".

وتحدثت فون دير لاين كذلك عن ضرورة زيادة النفقات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قررت استثمار 800 مليار يورو في مجال الدفاع خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضافت أن "هذا سيعزز قوة الاتحاد الأوروبي، ولكن أوروبا قوية يعني كذلك أن الناتو سيكون قويا"، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيناقش خلال قمة الناتو.

ويأتي ذلك على خلفية أول مفاوضات روسية أوكرانية منذ عام 2022، جرت يوم 16 مايو في إسطنبول.