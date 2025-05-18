العالم اليوم - سوريا.. قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة في دير الزور

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة في دير الزور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 09:28 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني، مساء الأحد، أن انفجارا يعتقد أنه لسيارة مفخخة استهدف مخفر شرطة في دير الزور، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المصدر أن "الانفجار وقع في مدينة الميادين وأدى لسقوط قتلى وجرحى".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار خلف قتيلين وجريح من عناصر الشرطة والأمن، فيما قال مصدر أمني بريف دير الزور إن هناك 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في حصيلة أولية.

وذكرت تقارير محلية أنه تم فرض حظر تجوال في الميادين بعد الحادث.