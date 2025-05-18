العالم اليوم - فون دير لايين: الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 07:21 مساءً - رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا، خصوصا في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي.

وقالت فون دير لايين، في مستهلّ لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن "المهم الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما".

وأضافت: "أظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".

يأتي ذلك فيما التقى فانس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في روما، حيث ناقشا خصوصا المكالمة الهاتفية المقرّر إجراؤها الإثنين بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

واللقاء الذي أعلنه متحدث باسم فانس، هو الأول منذ المشادة الكلامية بين الرجلين، في البيت الأبيض في 28 فبراير، والتي شارك فيها ترامب.

وكان فانس وزيلينسكي تصافحا صباحا في ساحة القديس بطرس، على هامش قداس بدء حبرية البابا لاوون الرابع عشر.

وقال مسؤول أوكراني في كييف لفرانس برس إنّ اللقاء الذي عقد في مقر إقامة السفير الأميركي في روما، استمر "لنحو نصف ساعة" وجرى في أجواء "عادية".

ووفق المصدر ذاته، فقد تطرّق فانس وزيلينسكي إلى "الوضع على الجبهة، والاستعدادات للمحادثة الهاتفية المقرّرة الإثنين وإمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال عدم تحقيق نتائج، وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وكان ترامب أعلن أنه سيتحدث هاتفيا مع بوتين الإثنين، سعيا لـ"وقف حمام الدم" في أوكرانيا.