نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي: اتصال مرتقب بين ترامب وبوتين "سيكون ناجحًا جدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن الاتصال الهاتفي المرتقب يوم غد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيكون "ناجحًا جدًا"، وسيساهم في حسم الموقف التفاوضي الراهن وتحديد خطوات المسار القادم، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

تضييق الفجوة بين موسكو وكييف

وأوضح ويتكوف أن واشنطن نجحت في تضييق الفجوة بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار وسلام نهائي بين الطرفين، بما ينهي الصراع المستمر ويُعيد الاستقرار إلى المنطقة.

مفاوضات محتملة مع طهران

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، أعرب المبعوث الأمريكي عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن لقاءات ستُعقد هذا الأسبوع في أوروبا مع الجانب الإيراني، في إطار الجهود الرامية إلى إحراز تقدم على مسار التفاهمات الدبلوماسية.

وأضاف أن الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا بشأن رغبته في حل النزاع مع إيران بالوسائل السلمية، لافتًا إلى أن البيت الأبيض بعث برسائل مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

الوضع في غزة.. وخطوط حمراء أمريكية

وفي الشأن الفلسطيني، شدد ويتكوف على أن الظروف الإنسانية في قطاع غزة خطيرة للغاية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتفاقم الأزمة الإنسانية في عهد الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تضع الملف الإنساني في غزة ضمن أولوياتها، رغم التعقيدات السياسية والأمنية القائمة.