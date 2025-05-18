قادة من أنحاء العالم وحشود فـي قداس بداية حبرية لاوون الرابع عشر

الفاتيكان ـ ا.ف.ب: بعد عشرة أيام من انتخابه، ترأس البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان القداس الذي يمثل بداية حبريته بحضور عشرات الآلاف وقادة أجانب عدة بينهم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس. ويمثل هذا القداس الذي أقيم في ساحة القديس بطرس في روما وسط إجراءات أمنية مشددة، البداية الرسمية لحبرية أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الذي يعود إلى ألفي عام.

وتسلم روبرت فرنسيس بريفوست الذي انتخب في الثامن من مايو بعد اجتماع مغلق للكرادلة استمر 24 ساعة، الرمزين البابويين في هذه المناسبة: الباليوم، وهو وشاح أبيض مصنوع من صوف خراف يوضع فوق بدلة الكهنوت على كتفي البابا تذكيرا بمهمته الأساسية وهي رعاية الخراف، أي المؤمنين، وخاتم الصياد الذي يقدم لكل بابا جديد ويتلف بعد وفاته في دلالة على انتهاء حبريته.