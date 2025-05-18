ترامب يصف مدير «إف بي آي» السابق بأنه «شرطي فاسد»

واشنطن ـ ا.ف.ب: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي بأنه «شُرطي فاسد» بعدما نشر الأخير صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها الرئيس الأميركي دعوة مبطنة إلى اغتياله، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى فتح تحقيق.

ونشر كومي الخميس منشورًا على إنستجرام تم حذفه لاحقًا، يظهر صورة لرقمَي «47 86» كتبا بأصداف بحرية، علمًا أن «86» هو مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.

وإثر ذلك، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في «تهديد» باغتيال الرئيس دونالد ترامب من قبل كومي.

وقالت على إكس «دعا المدير السابق لـ»إف بي آي» جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترامب».

لكن كومي قال في وقت لاحق على إنستجرام إنه نشر «صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية» مضيفًا «لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقًا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور».

إلا أن ترامب قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثَّت الجمعة «كان يعلم تمامًا ما يعنيه ذلك. كان يعني الاغتيال، وهذا واضح وجلي. صحيح أنه لم يكن يتمتع بكفاءة عالية، لكنه كان كفؤًا بما يكفي ليفهم ما يعنيه ذلك».

وأضاف «إنه يدعو إلى اغتيال الرئيس»، واصفًا كومي بأنه «شُرطي فاسد».