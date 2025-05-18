نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 37 شخصًا بغرق عبارة في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم نتيجة غرق عبارة في نهر النيجر بجنوب غرب نيجيريا، حسبما أفاد موقع Cable الإخباري.

ووقع الحادث قرب بلدة جباجيبو في ولاية كوارا الخميس. ووفقا للبيانات الأولية، فإن القارب انقلب بسبب الحمولة الزائدة، فيما يعتقد أن الرياح القوية ساهمت أيضا في وقوع الكارثة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع الحادث.

وأفاد سكان محليون بأن القارب كان في طريق عودته من سوق في ولاية النيجر وعلى متنه ركاب.

يأتي هذا الحادث بعد سبعة أشهر فقط من حادث مماثل أودى بحياة أكثر من 100 شخص في نفس المنطقة جباجيبو.