الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" البرية داخل قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "عربات جدعون" البرية في عدة مناطق داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدفا لـ "حماس" الارهابية في إنحاء قطاع غزة وذلك بهدف تشويش استعدادات العدو ودعما للعملية البرية".

وأردف: "تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع، ويواصل سلاح الجو دعمه المتواصل للقوات البرية العاملة في قطاع غزة".

وتابع بيان المتحدث: "حتى الآن قضت القوات على عشرات الارهابيين ودمرت بنى تحتية إرهابية فوق وتحت الأرض وتمكنت من الاستيلاء على مناطق مسيطرة في أنحاء قطاع غزة".

واختتم البيان: "سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية لحماية مواطني دولة إسرائيل".