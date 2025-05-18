نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنرال أمريكي يفجّر تحذيرًا: "حرب تايوان لم تعد احتمالًا.. الصين تستعد لحسم الصراع قبل أن نتحرك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في شهادة نادرة تميزت بالصراحة والتحذير الصريح من مستقبلٍ قريب مليء بالعواصف، كشف الجنرال المتقاعد تشارلز فلين، القائد السابق للجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عن تصوره الكامل للسيناريو الأخطر في آسيا: غزو صيني محتمل لتايوان.

حديث فلين جاء خلال جلسة استماع عقدتها لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالمنافسة الاستراتيجية مع الحزب الشيوعي الصيني، حيث أدلى بشهادة أثارت الانتباه داخل المؤسسة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية.

"تهديد الغزو الصيني لتايوان لم يعد بعيدًا أو نظريًا.. إنه تهديد قريب وقابل للتنفيذ، وربما أقرب مما نعتقد"، بهذه العبارة افتتح فلين شهادته، مستندًا إلى سنوات طويلة من الخدمة والقيادة العسكرية في قلب المحيط الهادئ، حيث تتغير موازين القوة بوتيرة مقلقة.

تايوان.. جزيرة تحت المجهر

تعتبر الصين جزيرة تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارًا بـ "استعادتها"، سواء عبر وسائل سلمية أو باستخدام القوة.

وفي السنوات الأخيرة، تضاعفت عمليات الاستفزاز الجوي والبحري حول الجزيرة. الجيش الصيني كثّف مناوراته، وشبّه محللون هذه الأنشطة بـ "بروفة حقيقية" لغزو محتمل، قد يغيّر قواعد الاشتباك العالمي، ويجر الولايات المتحدة إلى أول مواجهة مسلحة مباشرة مع قوة نووية بحجم الصين.

خطة الغزو.. بين البحر والحديد والنار

يفكك الجنرال فلين تصورًا بالغ التعقيد لخطة الغزو التي قد يعتمدها جيش التحرير الشعبي الصيني. أولًا، تحتاج القوات الصينية لعبور مضيق تايوان – مسافة 100 ميل من البحر تحت نيران كثيفة، وهي عملية برمائية ضخمة لم تُجرب الصين مثلها في تاريخها الحديث.

ثم يبدأ الجزء الأصعب: إقامة رؤوس شاطئية على الساحل، وتأمينها من الهجمات التايوانية المضادة، قبل التقدم نحو الداخل التايواني.

في هذه المرحلة، ستواجه الصين ما وصفه فلين بـ "كابوس عسكري"، حيث تدخل القوات الصينية إلى مدن مدججة بالدفاعات، يقاتل فيها السكان من أجل بيوتهم وهويتهم. إنها حرب مدن حقيقية، لا يشبهها أي تدريب أو محاكاة.

المعركة ضد الزمن.. هل تتدخل أمريكا في الوقت المناسب؟

يراهن الصينيون – وفقًا لفلين – على عامل الزمن. تحقيق نصر سريع قبل أن تتمكن واشنطن أو حلفاؤها من الرد بشكل فعال. في تلك الأيام الحاسمة، ستكون الحرب قد رُبحت أو خُسرت.

لكن التحدي الأكبر يكمن في قرار واشنطن السياسي. رغم التزامها بسياسة "الغموض الاستراتيجي" منذ عقود بشأن ما إذا كانت ستدافع عن تايوان عسكريًا، إلا أن تصعيد التوترات الأخيرة جعل الخيار العسكري أكثر واقعية من أي وقت مضى.

يقول فلين: "إذا تمكنا من ردعهم ومنعهم حتى من محاولة العبور، فإننا نمنع الحرب تمامًا. وإلا، سندفع ثمنًا استراتيجيًا بالغًا".

الردع.. السلاح الأقوى لمنع الحرب

الجنرال فلين لا يدعو للحرب، بل يرى أن منعها هو النصر الحقيقي. ويقترح إستراتيجية متعددة الأركان:

تعزيز القدرات الدفاعية التايوانية بصواريخ دقيقة، وأسلحة مضادة للسفن، وتقنيات حرب إلكترونية.

تحسين التمركز العسكري الأمريكي في قواعد استراتيجية مثل غوام والفلبين واليابان.

تكثيف التعاون الاقتصادي والتقني مع تايوان، خصوصًا في الصناعات الحيوية كأشباه الموصلات.

دعم تايوان دبلوماسيًا لكسر العزلة الدولية التي تفرضها الصين عليها.

كما أشار إلى ضرورة أن يعمل الكونغرس والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني الأمريكي على توسيع العلاقات مع تايوان، ثقافيًا وتعليميًا وعلميًا.

"تايوان ليست مجرد جزيرة"

في كلماته الختامية، أطلق فلين تحذيرًا رمزيًا لكنه بالغ المعنى: "تايوان ليست مجرد جزيرة. إنها خط الدفاع الأول عن النظام الدولي، وإن خسرناه، سنخسر أكثر مما نتخيل".

ورغم أن الاحتمالات لا تزال تتراوح بين التصعيد والاحتواء، إلا أن الواقع يشير إلى أن الساعة تدقّ، والمعركة – إن اندلعت – لن تكون فقط حول تايوان، بل حول من يكتب قواعد القرن الحادي والعشرين.