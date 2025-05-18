نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم، داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالى في العاصمة مقديشيو والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتؤكد استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها. وتعرب مصر عن تعازيها لحكومة وشعب الصومال الشقيق ولذوى الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.