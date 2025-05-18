نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مثيرة: السنوار استُشهد ثم عاد.. فما حالته الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب الدكتور زكريا السنوار، شقيق الشهيد يحيى السنوار قائد حركة حماس، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولكن ما أثار صدمة وتكهنات واسعة في الأوساط الفلسطينية والدولية هو إعلان الأطباء عن استشهاد الدكتور السنوار، ثم إنعاشه بعد ملاحظة علامات حياة على جسده عند نقله إلى ثلاجة الموتى.

غارة إسرائيلية تُصيب الدكتور السنوار

أكدت الطواقم الطبية في البداية استشهاده بعد وصوله إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، حيث كان يعاني من إصابات خطيرة.

وفي مفاجأة غير متوقعة، اكتشف الأطباء وجود علامات للحياة عليه أثناء نقله إلى ثلاجة الموتى، ما دفعهم إلى إجراء محاولات إنعاش عاجلة.

إنعاشه وحالته الآن

تمكن الطاقم الطبي من إعادة الحياة إلى الدكتور السنوار، الذي لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة.

ويخضع لمراقبة طبية مشددة في مستشفى العودة، وسط قلق شديد من تطورات حالته الصحية في الساعات المقبلة.

السيرة الأكاديمية والإنسانية للدكتور زكريا السنوار

يعد الدكتور زكريا السنوار من الشخصيات الأكاديمية البارزة في فلسطين، حيث عمل أستاذًا للتاريخ في الجامعة الإسلامية في غزة.

وله إسهامات علمية كبيرة في مجال التعليم العالي الفلسطيني. كان معروفًا بحبه العميق لوطنه واهتمامه بتطوير التعليم، ما أكسبه احترامًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية.

استهداف عائلة السنوار

وفي ذات السياق، تم استهداف عائلة السنوار في الغارة نفسها، حيث أُقيمت صلاة الجنازة على شهداء من العائلة، بينهم أبناء شقيق الدكتور زكريا، في مستشفى العودة.