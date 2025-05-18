نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا نعتزم صنع قنبلة نووية ومعتقداتنا لا تسمح لنا بصناعة السلاح النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران لا تعتزم صنع قنبلة نووية ومعتقداتها لا تسمح لها بصناعة السلاح النووي.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.