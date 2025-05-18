العالم اليوم - عراقجي يحدد شكل الاتفاق النووي "المُرضي" لإيران

انتم الان تتابعون خبر عراقجي يحدد شكل الاتفاق النووي "المُرضي" لإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 02:23 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومتوازن" يضمن رفع العقوبات بشكل شامل، مشددا على أن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على "التوازن والواقعية".

وأكد عراقجي أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحققا دون "مقاربة صادقة وعميقة وشاملة للقضية الفلسطينية"، مضيفا أن إيران مستعدة لفتح فصل جديد في علاقاتها مع أوروبا إذا لمست "إرادة حقيقية ونهجا مستقلا" من الأطراف الأوروبية.

وأوضح أن طهران سعت دائما لمعالجة المخاوف الدولية "المعقولة" بشأن برنامجها النووي من خلال "المشاركة والشفافية".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء وجوده في قطر الخميس، إنه يعتقد بالاقتراب كثيرا من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار ترامب إلى أنه لا يرغب في اللجوء إلى القوة مع إيران، مضيفا أن إدارته ستراقب تطور المفاوضات معها.

وشدد ترامب على أن بلاده تجري "مفاوضات جادة للغاية" مع إيران "من أجل التوصل إلى سلام طويل الأمد".

وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته بأن تزدهر إيران، لكنه شدد على أنه "لن نسمح لها بالحصول على السلاح النووي"، لكنه أشار إلى أن إيران تقترب من الموافقة على شروط الاتفاق الجديد.