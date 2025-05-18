العالم اليوم - إسرائيل منفتحة على اتفاق يتضمن "إنهاء القتال" في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل منفتحة على اتفاق يتضمن "إنهاء القتال" في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 02:23 مساءً - كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن أهداف وفد التفاوض الذي يعمل في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي على رأسها إطلاق سراح الرهائن، ونفي مقاتلي حماس خارج القطاع ونزع سلاح الحركة.

وأوضح المكتب في بيان له أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، يعمل في هذه الساعة فريق التفاوض في الدوحة على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة، سواء وفقا لمقترح ويتكوف (المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أو في إطار إنهاء القتال، والذي سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".

ويأتي هذا في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 53339 وأكثر من 121034 جريحا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 3193 قتيلا، و8993 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته على القطاع عقب اتفاق للتهدئة تم التوصل إليه.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 67 قتيلا، بينهم 5 قتلى تم انتشالهم، و361 إصابة، نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

كما أشارت الوكالة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد قال، مساء السبت، إن المرونة المفاجئة بحسب وصفه التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات ليست لأنها فجأة أصبحت تواقة للسلام بل لأن الجيش الإسرائيلي شدد قبضته.

وأوضح بن غفير في تدوينة على منصة "إكس": "لهذا السبب تحديدا، ليس هذا هو الوقت للتراجع ومنح حركة حماس فرصة للتنفس والتعافي من جديد، بل يجب الضغط على دواسة البنزين للنهاية حتى إخضاعها".

وتابع الوزير قائلا: "يمنع تكرار الخطأ الجسيم الذي حدث في الماضي عندما تم تمييع الإنذار النهائي الذي قدمه الرئيس ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وأردف بن غفير: "علينا الدخول الآن بكل قوة إلى غزة وإنهاء المهمة بالاحتلال والسيطرة على الأرض، وسحق العدو، وتحرير أسرانا بالقوة".

واختتم وزير الأمن القومي تدوينته بالقول: "لقد عبّرت عن رأيي لرئيس الحكومة وسأواصل الكفاح ضد أي اتفاق استسلام للشيطان.. لقد حانت ساعة الحسم".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر فلسطيني لـ"دوت الخليج"، مطلع على سير مفاوضات الدوحة، ليل السبت الأحد، أن حركة حماس أبدت موافقة على إطلاق سراح نصف ما لديها من الرهائن الإسرائيليين الأحياء وعدد من الجثامين لإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار مؤقت لمدة شهرين واستئناف إدخال المساعدات فورا.

وبيّن المصدر أن حماس تريد ضمانات أميركية قوية ببدء مفاوضات لإنهاء الحرب على غزة خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت وإدخال المساعدات من دون معوقات أو شروط إسرائيلية.

ولفت المصدر إلى أن حماس تشكك في مقدرة الوسيط الأميركي على إجبار نتنياهو على الالتزام بشروط الاتفاق المؤقت والدخول في مفاوضات إنهاء الحرب، كما جرى بعد إطلاق سراح المحتجز الأميركي الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، كبادرة حسن نية لإدارة ترامب مقابل إدخال مساعدات إنسانية وغذائية، الأمر الذي رفضته حكومة إسرائيل ولم تنفذه ولم تضغط عليها إدارة ترامب للتراجع عن قرارها.

وحسب المصدر، طالبت حماس بخروج آمن لبعض قياداتها وعائلاتهم مع تعهد أميركي بعدم ملاحقتهم إسرائيليا وأبدت استعدادها لطرح سلاحها للبحث خلال مفاوضات إنهاء الحرب بعد موافقتها على التخلي عن حكم قطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الوفد الإسرائيلي ينقل كل خطوة وصلت إليها المفاوضات بشكل عاجل إلى نتنياهو في تل أبيب، والذي بدوره لم يبد أي موقف واضح حتى الآن حيال ما طرح سابقا.