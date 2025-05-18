هل نجا من الموت؟ زكريا السنوار يُنعش بعد لحظات من دخوله الثلاجة

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أحمد جودة - القاهرة - أصيب الدكتور زكريا السنوار، شقيق الشهيد يحيى السنوار قائد حركة حماس، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بغارة إسرائيلية.

إنعاش الدكتور زكريا السنوار بعد إعلان استشهاده

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش الدكتور زكريا السنوار بعد إعلان استشهاده، إذ لاحظ الأطباء وجود علامات للحياة عليه عندما تم نقله إلى ثلاجة الموتى.

وأشار المراسل إلى أن الدكتور السنوار لا يزال في حالة حرجة، ويخضع لمراقبة طبية مشددة في وحدة العناية المركزة.

شخصية أكاديمية بارزة

يُعد الدكتور زكريا السنوار من أبرز الشخصيات الأكاديمية الفلسطينية، حيث عمل أستاذًا للتاريخ في الجامعة الإسلامية في غزة. وله إسهامات علمية وبحثية واسعة في مجال التعليم العالي الفلسطيني، مما جعله يحظى بتقدير كبير داخل الأوساط التعليمية.