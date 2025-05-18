نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إعلام فلسطيني: علامات حياة تفاجئ الأطباء.. زكريا السنوار لم يمت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلام الفلسطيني اليوم الأحد، 18 مايو 2025، بتطورات خطيرة في حالة الدكتور زكريا السنوار، حيث أعلن في وقت سابق من اليوم عن استشهاده بعد استهداف قوات الاحتلال لخيمته، إلا أن الأطباء الذين قاموا بمعاينته اكتشفوا وجود علامات حياة عند نقله إلى ثلاجة الموتى.

لحظات فارقة في حياة الدكتور السنوار

وفقا للتقارير، تم نقل الدكتور زكريا السنوار إلى ثلاجة الموتى بعد إعلان الأطباء عن استشهاده، لكن عند الفحص الأخير، تبين أن هناك علامات حياة واضحة عليه، مما استدعى إجراء عمليات إنعاش فورية لإنقاذ حياته.

وبحسب المصادر الطبية، فإن حالته الصحية خطرة جدًا، حيث يُخضع الآن لرقابة مشددة في وحدة العناية المركزة، ويجري الأطباء محاولات مستمرة للحفاظ على حياته وسط ظروف صعبة للغاية.