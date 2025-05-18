نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط مشاركة دولية واسعة.. تنصيب البابا ليو الرابع عشر في احتفال مهيب بالفاتيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ساحة القديس بطرس في العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم الأحد، توافد آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مراسم تنصيب البابا لاون الرابع عشر، في حدث تاريخي يُمثل البداية الرسمية لحبريته على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وتضمنت المراسم قداسًا مهيبًا أُقيم وسط حضور حاشد من الحجاج والسلطات الإيطالية والوفود الدولية، الذين تفاعلوا مع الحدث بالتصفيق والهتافات العاطفية.

وخلال عبوره ساحة البابوية، استقبل البابا الجديد التحية والابتسامات من الجماهير، حيث أظهر تواصلًا إنسانيًا لافتًا، إذ حمل طفلين بين ذراعيه وباركهما وسط ترحيب كبير من الحضور، في مشهد مؤثر كانت إحدى السيدات تخاطبه خلاله من خلف الحواجز الأمنية.

مشاركة رسمية إيطالية رفيعة المستوى في المراسم

ترأس الوفد الإيطالي المشارك في الحفل الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي حضر بصحبة ابنته لورا، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

كما شارك أيضًا كل من رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا، ورئيس مجلس الشيوخ إينياسيو لا روسا، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وكيل رئاسة المجلس ألفريدو مانتوفانو.

وضمت القائمة كذلك رئيس المحكمة الدستورية جون أموروسو، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الإيطالية أوجو زامبيتي، والأمين العام لرئاسة المجلس تشارلز ديوداتو، والأمينين العامين لمجلسي النواب والشيوخ فيديريكو تونياتو وفابريزيو كاستالدي، والسفير الإيطالي لدى الفاتيكان فرانسيس النيتو، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والمؤسسات الدستورية الأخرى.

حضور عالمي واسع ومشاركة رؤساء دول

شارك في مراسم التنصيب عدد كبير من الوفود الدولية التي وصل عددها إلى 80 وفدًا حسب شرطة روما، حيث كان من أبرز الحاضرين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا، برفقة رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك ووزير الخارجية أندري سيبيها، وهو ما يعكس أهمية العلاقة المتنامية بين أوكرانيا والفاتيكان.

كما حضر الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، في تمثيل رفيع للدولة التي ينتمي إليها البابا الجديد، والذي يُعد أول بابا في التاريخ من أصول أمريكية.

أما من قارة أمريكا اللاتينية، فقد شاركت بيرو بوفد رسمي ترأسته الرئيسة دينا بولوارت، وضم وزير العدل خوان إنريكي ميدرانو، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين.

كذلك، حضرت كولومبيا بوفد ترأسه الرئيس جوستافو بيترو، بمرافقة وزيري الخارجية والاقتصاد.

تمثيل عربي رسمي ومشاركة لبنانية ومصرية

شاركت الجمهورية اللبنانية في الحدث من خلال حضور الرئيس جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت، حيث من المقرر أن يشاركا في القداس الافتتاحي الذي يُقام بعد ظهر الأحد في ساحة القديس بطرس، على أن يتم استقبالهما رسميًا من قبل البابا لاون الرابع عشر بعد انتهاء الاحتفالات.

أما مصر، فقد مثّلها رسميًا وزير الثقافة أحمد فؤاد، الذي حضر إلى الفاتيكان حاملًا تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البابا الجديد، ما يعكس عمق العلاقة التاريخية والروحية بين مصر والفاتيكان.

الفاتيكان يشهد بداية حقبة جديدة للكنيسة الكاثوليكية

يشكل هذا الحدث بداية لحقبة جديدة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث يُنتظر من البابا لاون الرابع عشر أن يقود الكنيسة في مرحلة تتسم بالتحديات الروحية والسياسية المعقدة، وسط تطلعات المؤمنين في مختلف بقاع الأرض إلى قيادة قائمة على الحوار والسلام والعدالة.