نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد مقتل محمد السنوار في غارات إسرائيلية على خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد فترة من الغموض حول مصير محمد السنوار، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن جميع المؤشرات تشير إلى مقتل محمد السنوار في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

مقتل محمد السنوار في غارة إسرائيلية

كما كشفت مصادر العربية/الحدث عن العثور على جثة شقيق السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، تم التأكد من مقتل قائد لواء خان يونس، محمد السنوار، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

غارة إسرائيلية تقتل قائد لواء رفح أيضًا

وأشارت المصادر إلى أن محمد شبانة، قائد لواء رفح، قد قُتل أيضًا في الغارات الإسرائيلية نفسها التي استهدفت محمد السنوار.

لحظة الاستهداف وعمليات التأكد

في وقت لاحق، بثت إسرائيل مشاهد قالت إنها للحظة استهداف شقيق يحيى السنوار في جنوب قطاع غزة، والتي أظهرت لحظة ضرب "مخبأ تحت مستشفى غزة الأوروبي"، حيث اشتعلت النيران في مكان الهجوم.

وفي ذلك الوقت، أكدت مصادر إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية لا تزال تجمع معلومات مختلفة للتحقق من هوية الأشخاص الذين كانوا في الموقع، وما إذا كان السنوار قد قُتل بالفعل.

محمد السنوار بعد مقتل شقيقه

الجدير بالذكر أن محمد السنوار قد أصبح قائدًا للجناح العسكري لحركة حماس بعد مقتل شقيقه يحيى السنوار في أكتوبر من العام 2024، بالإضافة إلى محمد الضيف في يوليو 2024، واللذين تعتبرهما إسرائيل العقل المدبر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.