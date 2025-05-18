نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي التقارير حول خطة نقل الفلسطينيين إلى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت السفارة الأمريكية في طرابلس التقارير التي أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعمل على خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

وكانت التقارير قد تداولت مؤخرًا عن خطة مزعومة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.

وقد استند تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" إلى مصادر متعددة، بينهم مسؤولون أمريكيون سابقون، قبل أن ترد السفارة الأمريكية على هذه التقارير عبر تدوينة على منصة "إكس".

السفارة الأمريكية: التقرير غير دقيق

في تدوينتها، أكدت السفارة الأمريكية أن التقارير المتعلقة بخطط نقل سكان غزة إلى ليبيا "عار عن الصحة"، وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي قد أكدوا عدم صحة هذه المعلومات.

وأشارت السفارة إلى أن هذه التقارير لم تلقَ أي تعليق من المسؤولين الأمريكيين قبل نشرها، ولكن بعد النشر صرح متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "إن بي سي نيوز" قائلًا: "التقارير غير صحيحة"، وأوضح أن "الوضع الميداني لا يدعم خطة كهذه، ولم تتم مناقشة هذا الأمر".

نفي رسمي لما تم تداوله إعلاميًا

وأكد المتحدث أن الخطة التي تم تداولها "غير منطقية" وغير مطروحة للنقاش، مما يعكس الموقف الرسمي الأمريكي بشأن الأخبار المتداولة.