العالم اليوم - رحيل هيثم الزبيدي رئيس تحرير صحيفة "العرب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 01:26 مساءً - توفي رئيس تحرير صحيفة "العرب"، هيثم الزبيدي، يوم السبت، عن عمر يناهز واحد وستين عاما.

وشغل الزبيدي إلى جانب رئاسة تحرير صحيفة "العرب" منصب رئيس مجلس الإدارة أيضا.

ويحمل الزبيدي شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وشهادتي الماجستير والدكتوراه من إمبريال كوليدج جامعة لندن.

وظل الزبيدي مواظبا على كتابة مقاله الأسبوعي في صحيفة "العرب"، وعُرف عنه اهتمامه بالشأن الثقافي والسياسي، وكتاباته في مجالات متنوعة أخرى.

وقالت "العرب" على موقعها الإلكتروني، إن الزبيدي يعتبر المؤسس الثاني للصحيفة التي تم تأسيسها في عام 1977.

وأشارت الصحيفة إلى نجاح الزبيدي في إرساء آليات تحريرية غير تقليدية تقدم للقارئ الإفادة والإضافة.