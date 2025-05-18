العالم اليوم - ليفربول يحسم صفقة فريمبونغ.. وينتظر الفحوصات الطبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 01:26 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حسم صفقة ضم الهولندي الدولي جيريمي فريمبونغ مدافع باير ليفركوزن الألماني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الصفقة تتوقف فقط على اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن عقد فريمبونغ (24 عاما) مع ليفربول سيمتد حتى عام 2030.

وستتكلف صفقة ضم المدافع الأيمن فريمبونغ مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى 2028.

ويسعى ليفربول لتعويض رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وقد وجد ضالته في فريمبونغ.

وسجل اللاعب الهولندي الدولي 30 هدفا خلال 190 مباراة مع ليفركوزن منذ قدومه من صفوف سيلتك الاسكتلندي في 2021 مقابل 11 مليون يورو.