العالم اليوم - مسؤول عسكري هندي: الهدنة مع باكستان مستمرة

انتم الان تتابعون خبر مسؤول عسكري هندي: الهدنة مع باكستان مستمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 12:25 مساءً - ذكر مسؤول عسكري هندي، الأحد، أن وقف الأعمال العدائية، الذي اتفقت عليه الهند وباكستان في 12 مايو سيستمر.

وأضاف المسؤول الهندي: "فيما يتعلق باستمرار وقف الأعمال العدائية مثلما تقرر، لا يوجد تاريخ انتهاء له"، مبددا الاعتقاد بأن الهدنة مؤقتة وستنتهي اليوم.

وتابع أنه ليس هناك أي محادثات مقررة بين المديرين العامين للعمليات العسكرية الهندية والباكستانية.

وكانت الهند وباكستان قد وافقتا على وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.

وقالت أميركا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة نتيجة مباحثات ثنائية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق التهدئة بين الهند وباكستان.

وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.