العالم اليوم - بوتين: هذا ما نريد تحقيقه من العملية العسكرية الخاصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 12:25 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة، هو القضاء على أسباب النزاع مع أوكرانيا، وضمان أمن روسيا.

وبعد يومين من مباحثات مباشرة جرت، الجمعة، بين كييف وموسكو هي الأولى منذ ربيع العام 2022، أكد بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون العام، أن هدف بلاده هو "القضاء على الأسباب التي أحدثت هذه الأزمة وتوفير الشروط اللازمة لسلام مستدام وضمان أمن الدولة الروسية".

وأضاف بوتين: "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا"، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ولم تسفر أول محادثات مباشرة منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا عن التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دعت إليه كييف وحلفاؤها في الحرب المستمرة منذ عام 2022.

وقد أسفرت المحادثات التي جرت في إسطنبول عن اتفاق لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب.

وأفاد الكرملين، السبت، بأن الرئيس بوتين من الممكن أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط في حال توصل البلدين إلى تفاهمات معينة.

ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف طبيعة التفاهمات المطلوبة من وجهة نظر روسيا.

وأوضح بيسكوف: "لقاء كهذا وهو ما يأتي ثمرة عمل الطرفين وإبرام اتفاقات، ممكن. لكن فقط بعد اتفاقات بين الطرفين".

والجمعة، اقترح الوفد الأوكراني إلى مباحثات إسطنبول، على الروس عقد قمة بين الرئيسين لإيجاد حل للنزاع.