نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقصف على خيمته.. استشهاد أخٍ ثانٍ للسنوار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد يتعلق بالقيادات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، تم التأكد من مقتل زكريا السنوار، شقيق محمد السنوار، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي قُتل أيضًا في غارات إسرائيلية سابقة.

وتداولت المصادر المحلية تفاصيل عن مقتل زكريا السنوار، الذي كان يعمل أستاذًا للتاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، برفقة أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف خيمته في النصيرات يوم السبت الماضي.

مقتل محمد السنوار في خان يونس

وكانت مصادر العربية/الحدث قد أكدت في وقت سابق اليوم أنه تم العثور على جثة محمد السنوار في خان يونس، وذلك في غارات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس قبل أيام.

وتشير التقارير إلى أن الهجوم استهدف مخبأ تحت الأرض كان يختبئ فيه محمد السنوار مع قادة آخرين من حركة حماس، إلا أن المصادر الإسرائيلية لا تزال تجمع التفاصيل للتأكد مما إذا كان قد قُتل بالفعل في الغارات.

مشاهد مصورة للحظة الهجوم

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت يوم الأربعاء الماضي مشاهد تُظهر لحظة استهداف المخبأ تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس، حيث أُشير إلى أن محمد السنوار كان يتواجد هناك وقت الهجوم.

ورغم ذلك، أكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية أنها لا تزال في مرحلة جمع المعلومات للتحقق من ما إذا كان قد قُتل أو لا.

محمد السنوار: قائد الجناح العسكري لحماس

يُذكر أن محمد السنوار كان قد تولى قيادة الجناح العسكري لحركة حماس بعد استشهاد شقيقه يحيى السنوار في أكتوبر 2024، وكذلك محمد الضيف في يوليو 2024.

يُعتبر محمد السنوار من أبرز القادة العسكريين في حركة حماس، وكان يُنسب إليه دور كبير في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر 2023، التي كانت من أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة.