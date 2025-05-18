نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زكريا بعد محمد.. استشهاد شقيق ثانٍ للسنوار في غزة مع عائلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور متسارع للأحداث في قطاع غزة، تم التأكد من مقتل زكريا السنوار، شقيق محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

أفادت مصادر محلية بأن زكريا السنوار قُتل برفقة أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف خيمته في النصيرات يوم السبت الماضي، ما زاد من موجة القلق والغضب في القطاع.

وكان زكريا قد عمل أستاذًا للتاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة.

مقتل محمد السنوار في خان يونس

في وقت لاحق، أكدت مصادر العربية/الحدث أنه تم العثور على جثة محمد السنوار في خان يونس، تحديدًا في محيط المستشفى الأوروبي، حيث تعرضت المنطقة لغارات إسرائيلية مكثفة في الأيام الماضية.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أظهرت لحظة استهداف مخبأ تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس، والذي قيل إن محمد السنوار كان يتواجد فيه وقت الهجوم.

تقارير إسرائيلية حول مقتل محمد السنوار

وبينما كانت وسائل الإعلام العبرية تُشير إلى مقتل محمد السنوار، أكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية في وقت لاحق أنها لا تزال تجمع المعلومات حول الحادثة وتحقق في ما إذا كان قد قُتل فعلًا أم لا.

وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك تقارير من بعض وسائل الإعلام التي قالت إن الغارة كانت تهدف إلى استهداف قادة كتائب القسام في خان يونس، مع التأكيد على أن محمد شبانة، قائد لواء رفح، قتل أيضًا في نفس الهجوم.

محمد السنوار: قائد الجناح العسكري لحماس

تجدر الإشارة إلى أن محمد السنوار كان قد تولى قيادة الجناح العسكري لحركة حماس بعد استشهاد شقيقه يحيى السنوار في أكتوبر 2024، وكذلك محمد الضيف في يوليو 2024.

يعتبر محمد السنوار أحد القادة العسكريين البارزين في حركة حماس، وكان يُنسب إليه دور كبير في التخطيط العسكري للهجمات التي استهدفت إسرائيل، خاصة هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.