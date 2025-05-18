نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استشهاد زكريا السنوار في غارة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد حول الأحداث الجارية في قطاع غزة، تأكد مقتل زكريا السنوار، شقيق محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، وذلك في قصف إسرائيلي على خيمته في النصيرات يوم السبت الماضي.

وكان زكريا السنوار يشغل منصب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة.

تفاصيل مقتل زكريا السنوار

أفادت مصادر محلية بأن زكريا السنوار، برفقة أبنائه، لقي مصرعه في القصف الذي شنته الجيش الإسرائيلي على خيمته في النصيرات، ما أثار موجة من الحزن والغضب في أوساط سكان قطاع غزة.

عرف زكريا السنوار بمواقفه الأكاديمية والسياسية وكان يشغل دورًا بارزًا في المجتمع الغزي.

محمد السنوار.. قائد الجناح العسكري لحماس

في الوقت ذاته، أكدت مصادر العربية/الحدث اليوم أنه تم العثور على جثة محمد السنوار في خان يونس، إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة، والتي استهدفت المنطقة المحيطة بـ المستشفى الأوروبي شرق المدينة.

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قد نشرت مشاهد تُظهر لحظة ضرب مخبأ تحت المستشفى الأوروبي، التي يُزعم أن محمد السنوار كان يتواجد فيه وقت الهجوم.

وقد تم التطرق أيضًا إلى مقتل محمد شبانة، قائد لواء رفح في نفس الغارات، ما يعكس استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القيادات البارزة لحركة حماس في جنوب غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يجمع المعلومات حول مقتل محمد السنوار

على الرغم من التقارير الإعلامية التي أفادت بمقتل محمد السنوار، أكدت مصادر إسرائيلية في وقت سابق أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تجمع التفاصيل الدقيقة حول الهجوم والتحقق من هوية الأشخاص الذين كانوا في الموقع، حيث أشاروا إلى أنهم ما زالوا بصدد جمع المعلومات حول ما إذا كان السنوار قد قتل بالفعل في الغارة أم لا.

محمد السنوار: قائد حماس العسكري بعد استشهاد شقيقه

يُذكر أن محمد السنوار تولى قيادة الجناح العسكري لحركة حماس بعد استشهاد شقيقه الأكبر يحيى السنوار في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى محمد الضيف في يوليو 2024.

كان يُعتبر من القيادات العسكرية البارزة داخل الحركة وُصِفَ بأنه العقل المدبر خلف هجمات 7 أكتوبر 2023 التي كانت نقطة تحول في الصراع بين حماس وإسرائيل.