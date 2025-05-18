نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد محمد السنوار.. بين الإعلام العربي والإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار تقرير نشرته قناة العربية حول استشهاد محمد السنوار، قائد الذراع العسكري لحركة حماس في غزة، جدلًا واسعًا بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط تضارب في المعلومات من المصادر المختلفة. فما حقيقة ما تم تداوله حول استشهاد السنوار؟

تقرير العربية يثير الجدل

بدأت الحكاية عندما أفاد تقرير نشرته قناة العربية بأن جثة محمد السنوار تم العثور عليها داخل نفق في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المنطقة.

وأضاف التقرير أن محمد السنوار، الذي يُعتبر القائد العسكري البارز لحركة حماس، قد استشهد في الغارات، إلى جانب 10 من مساعديه، بينهم المتحدث باسم الحركة أبو عبيدة.

وأشارت القناة إلى أن الغارات الإسرائيلية على خان يونس أسفرت أيضًا عن استشهاد محمد شبانة، قائد لواء رفح.

الرد الإسرائيلي: تكذيب رسمي للمعلومات

بعد دقائق من نشر التقرير، سارعت القناة 14 العبرية بتكذيب الخبر، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن ما ورد عن استشهاد محمد السنوار غير صحيح.

وأوضحوا أن التقارير التي تحدثت عن العثور على جثته داخل نفق في خان يونس، غير دقيقة.

وأكدت مصادر إسرائيلية أخرى أن الاحتلال لا يزال يفحص نتائج الغارة على المنطقة المستهدفة في خان يونس، وأن التقارير المتداولة حول استشهاد السنوار لم تُؤكد بعد.

ورغم تلميحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي أشارت إلى احتمالية استشهاد السنوار، إلا أن الإعلام العبري أعلن أنه لا يمكن الجزم بهذه المعلومات في تلك المرحلة.

تفاصيل الغارات الإسرائيلية على خان يونس

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهدف من الغارات التي شنها الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي كان اغتيال محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

وأفادت التقارير أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ألقت تسع قنابل ثقيلة من طراز MK-84، وزن كل واحدة منها طنًا، على المجمع تحت الأرض الذي يُعتقد أن السنوار كان يقيم فيه، مما يشير إلى حجم الهجوم الذي استهدفه.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن الهدف كان حصر قادة حماس داخل المجمع ومنع أي منهم من الهروب، مع توقعات بأن الغازات السامة المتفجرة قد أسهمت في مضاعفة الخطر.

محمد السنوار.. العقل المدبر لحماس في غزة

محمد السنوار، الذي أصبح قائدًا للجناح العسكري لحركة حماس بعد استشهاد شقيقه يحيى السنوار في أكتوبر 2024، يُعتبر من أبرز القادة العسكريين في الحركة.

وُصف بالذكاء والقوة في إدارة شؤون الحركة، كما يُنسب إليه الفضل في إعادة تشكيل قوة حماس العسكرية وتحقيق النجاحات العسكرية في ميدان المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.