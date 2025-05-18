العالم اليوم - ليو الرابع عشر يقوم بأول جولة بالسيارة الباباوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 11:25 صباحاً - قام البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أميركي في التاريخ، بأول جولة بالسيارة الباباوية عبر ساحة القديس بطرس قبل تنصيبه، اليوم الأحد.

وتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى ساحة القديس بطرس، وانضموا إلى الرؤساء والأمراء في الاحتفال بمراسم تنصيب رسمية.

ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوّح ليو بيديه من السيارة التي كانت تدور ببطء في الساحة.

وهتف الحشد واختلطت أعلام بيرو وأميركا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.

وأصبحت هذه السيارة المكشوفة رمزا للامتداد العالمي للبابوية وجاذبيتها الإعلامية، حيث تستخدم محليا ودوليا لتقريب الباباوات من رعيتهم.

وعلى هامش الفعالية الخاصة بتنصيب البابا رسميا، من المتوقع عقد لقاءات مختلفة بين ضيوف الدول.

ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب، نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وآخرين.

وكان ليو وهو كاردينال سابق من شيكاغو، قد عمل سابقا مبشرا في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية ويحمل أيضا الجنسية البيروفية.