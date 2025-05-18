نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الـFBI: تفجير عيادة إنجاب في كاليفورنيا "هجوم إرهابي متعمد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم، أن التفجير الذي استهدف عيادة متخصصة في التقنيات المساعدة على الإنجاب بمدينة بالم سبرينجز في ولاية كاليفورنيا كان هجومًا إرهابيًا متعمدًا، مرجحًا أن تكون المنشأة قد استُهدفت بشكل مباشر ومقصود.

وفي مؤتمر صحفي عقده، قال أكيل ديفيس، رئيس مكتب الـFBI في لوس أنجلوس، إن التفجير تم تنفيذه عن عمد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحادثة باعتبارها عملًا إرهابيًا.

تحديد نوع الإرهاب قيد التحقيق

وأوضح ديفيس خلال المؤتمر: "كان عملًا إرهابيًا متعمدًا، ومع تقدم تحقيقاتنا، سنحدد ما إذا كان إرهابًا دوليًا أم محليًا."

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت العيادة قد استُهدفت عمدًا، أجاب بشكل واضح: "نعتقد ذلك، نعم."

سياق الحادثة وأبعاده

لم يكشف مكتب التحقيقات بعد عن هوية الجناة أو الجهة المسؤولة عن التفجير، كما لم تُعلن أي جهة حتى الآن تبنيها للعملية.

ومع ذلك، تشير الدلائل الأولية إلى وجود نية متعمدة لاستهداف العيادة، ما يُعد تطورًا خطيرًا في مسار الاعتداءات على المؤسسات الصحية ذات الطابع الحساس.

وقد بدأت الجهات الأمنية الفيدرالية والمحلية في جمع الأدلة وتحليل كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهود العيان، بهدف تحديد دوافع الجريمة وما إذا كانت مرتبطة بأي جماعة متطرفة أو نزعة أيديولوجية معينة.