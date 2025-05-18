العالم اليوم - لاعب يتعرض لإصابة خطيرة بـ"كرسي طائش" ألقي من الجماهير

انتم الان تتابعون خبر لاعب يتعرض لإصابة خطيرة بـ"كرسي طائش" ألقي من الجماهير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 09:28 صباحاً - أُصيب لاعب كرة قدم في الدوري الاسكتلندي بجروح خطيرة، وذلك بعدما تلقى ضربة بمقعد رمي عليه من المدرجات.

ونقل جاك ماكنزي، لاعب نادي أبردين الاسكتلندي، خارج الملعب على كرسي متحرك، بينما كان على رأسه ضماد مغطى بالدماء، وتطلبت إصابته تدخلا جراحيا.

وأدانت الشرطة هذا "العمل العنيف الطائش"، والذي وقع في ملعب دندي يونايتد، بعد خسارة أبردين بنتيجة 2-1 يوم السبت.

وكان مشجعو دندي قد اقتحموا الملعب بعد فوز فريقهم، الذي ضمن لهم المركز الرابع في الدوري الاسكتلندي الممتاز، وتأهلا إلى البطولات الأوروبية.

ووسط هذه الفوضى، تعرّض ماكنزي، الذي لم يشارك في المباراة وكان من البدلاء، للإصابة بعد أن أصابه الجسم المُلقى في رأسه، وتلقى علاجا ميدانيا مطولا داخل أرض الملعب.

ووصف مدرب أبردين جيمي ثيلين الحادث بأنه "غير مقبول تماما"، في حين هاجم متحدث باسم رابطة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم ما وصفه بـ"السلوك الغبي" للمشجعين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

ووصف قائد الشرطة في المباراة، المراقب راي بيرني، الحادث بأنه "عمل طائش"، وناشد جميع المشجعين للمساعدة في تحديد هوية المسؤول عن هذا الفعل.