العالم اليوم - إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 09:28 صباحاً - أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، إطلاق صاروخين باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين وقد حققت العملية هدفها"، مؤكدا الاستمرار في هذه الهجمات "حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الأحد بأنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وتقول إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، لكنها وافقت على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارات جوية استهدفت ميناءين يمنيين على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الغارات استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، الواقعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي، قد قال إن بلاده ليست طرفا في الاتفاق الحوثي الأميركي، و"ستواصل ضرب أهداف في اليمن".

وأكد المسؤول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل ضرب الحوثيين. هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن".

وعقب توقف الضربات الأميركية على اليمن، صرّح مسؤولون إسرائيليون أنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.

وستشمل الأهداف، وفق "يديعوت أحرونوت"، مواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية وأي موانئ تشغيلية متبقية، بهدف "تدميرها بالكامل".