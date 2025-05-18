نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إجبار 300 ألف فلسطيني على مغادرة شمال غزة والقصف المستمر يوقع مئات الشهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت نحو 300 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع على المغادرة إلى الجنوب، في حين دمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة فقط.

وقد أسفرت هذه الغارات المكثفة عن استشهاد 200 فلسطيني جراء القصف المستمر.

الوضع الإنساني في قطاع غزة: كارثة مستمرة

من جهة أخرى، كشفت إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام والتواصل في وكالة الأونروا في قطاع غزة، أن الظروف الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستوى كارثي.

وقالت حمدان، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج "الحياة اليوم"، إن الإخلاء القسري يغطي 70% من مساحة القطاع، حيث يتم دفع الفلسطينيين في مساحة ضيقة تقدر بنحو ثلث مساحة غزة، محاصرين من جميع الجهات.

وأضافت حمدان أن الحصار المطبق على القطاع جعل المساعدات الإنسانية لا تدخل سوى في أواخر مارس، في حين أن الوضع الغذائي في مستويات خطيرة.

وأوضحت أن هناك 470 ألف شخص في القطاع مدرجون في قائمة الأشد جوعًا، ولا يتلقون أي إمدادات غذائية، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني.

أزمات متفاقمة: نقص في المساعدات وتراكم النفايات

إجراءات النزوح القسري التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي جعلت من الصعب الوصول للمواطنين الذين يواجهون تراكم النفايات وعدم القدرة على التخلص منها بسبب الظروف الأمنية المحيطة.

كما أن التهديدات والعدوان الإسرائيلي المستمر يعمقان من الأزمات الإنسانية المتعددة والمتشابكة في غزة.