نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غارات عنيفة للاحتلال على المناطق الشرقية لغزة.. واستمرار الانتهاكات رغم وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل نقلًا عن مصادر إعلامية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

استئناف العدوان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

ورغم مرور أكثر من 15 شهرًا على اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 19 يناير 2025، لم يمنع الاحتلال من استئناف عملياته العسكرية.

وقد شهد الاتفاق الذي استمر لمدة 6 أسابيع، تبادلًا للأسرى، حيث تم الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا (من بينهم 8 قتلى)، في مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني.

إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف غاراته على قطاع غزة في 18 مارس 2025، في خرق واضح لبنود وقف إطلاق النار، وقام بتنفيذ هجمات جوية وبرية كثيفة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

أرقام صادمة لخسائر الفلسطينيين

منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على 14 ألف مفقود حتى الآن، وسط دمار واسع للبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، ونقص حاد في الغذاء والدواء، ما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية في القطاع.

دعوات دولية لوقف التصعيد

تتوالى الدعوات الدولية من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإتاحة الممرات الإنسانية الآمنة للمدنيين المحاصرين، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، خصوصًا في ظل التقارير التي توثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

تشهد غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف والحصار ونقص الخدمات الأساسية، في ظل صمت دولي غير مبرر إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء.