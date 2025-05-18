العالم اليوم - فيديو: سفينة تصطدم بجسر في نيويورك.. وأنباء عن سقوط قتيلين

انتم الان تتابعون خبر فيديو: سفينة تصطدم بجسر في نيويورك.. وأنباء عن سقوط قتيلين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 مايو 2025 08:26 صباحاً - اصطدمت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين يوم السبت خلال جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث لامس أعلى صاريها الامتداد الشهير أثناء إبحارها عبر النهر.

وأكد عمدة مدينة نيويورك مقتل شخصين وإصابة 19 شخصا على الأقل في حادث الاصطدام، بينما قالت وسائل اعلام أميركية، إن 34 شخصا على الأقل أصيبوا، وبعضهم في حالة حرجة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شهود عيان للاصطدام الذي نشر على الإنترنت صاري السفينة، الذي كان يرفع علما مكسيكيا عملاقا باللون الأخضر والأبيض والأحمر، وهو يحتك بالجزء السفلي من الجسر.

ثم انجرفت السفينة نحو حافة النهر بينما تدافع المتفرجون بعيدا عن الشاطئ.

وقالت البحرية المكسيكية في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إن سفينة التدريب الأكاديمي "كواوهتيموك" تضررت في حادث اصطدام بجسر بروكلين مما منعها من مواصلة رحلتها.

وأضافت أن وضع الأفراد والمواد قيد المراجعة من قبل السلطات البحرية والمحلية، التي تقدم المساعدة.

و"كواوهتيموك" هي سفينة تبحر في نهاية الفصول الدراسية في المدرسة العسكرية البحرية المكسيكية لإنهاء تدريب الطلاب الضباط.

ووفق البحرية إن السفينة غادرت هذا العام ميناء أكابولكو المكسيكي على ساحل المحيط الهادئ في 6 أبريل وعلى متنها 277 شخصا.

وكان من المقرر أن تزور السفينة 22 ميناء في 15 دولة، بما في ذلك كينغستون بجامايكا، وهافانا بكوبا، وكوزوميل بالمكسيك، ونيويورك بالولايات المتحدة، وأماكن أخرى، لمدة إجمالية قدرها 254 يوما، 170 في البحر و 84 في الموانئ.