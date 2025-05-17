نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية اليوناني لـ "دوت الخليج": أمن الجوار الجنوبي وخاصة الشرق الأوسط لا يقل أهمية عن أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير خارجية اليونان، جورج جيرابيتريتيس، على أهمية تعزيز التعاون بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.

وأضاف في رد على سؤال "دوت الخليج" ضمن تصريحات للصحفيين على هامش الاستعدادات لقمة "الناتو" المرتقبة في لاهاي، يونيو المقبل: "المناقشات حول الجوار الجنوبي – خاصة الشرق الأوسط– ستكون حاسمة".

وتابع: "هذه المنطقة هي الأكثر تقلبًا في العالم اليوم، تعاني من العديد من الأزمات الإنسانية والحروب. يجب أن نؤمن السلام والازدهار لشعوبها حتى تتمكن المنطقة من تحقيق الاستقرار الذي يحتاجه البيئة العالمية.”

وأشار الوزير اليوناني إلى أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا لقضايا الهجرة غير النظامية وحرية الملاحة، مؤكدًا أن اليونان ستطرح هذه القضايا في سياق المناقشات المقبلة.

كما نوه جيرابيتريتيس إلى أهمية التعاون مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة مهمة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، والتهديدات الهجينة، وأي تهديد آخر يؤثر حاليًا على الاقتصاد والأمن العالميين.

وأكد الوزير اليوناني على أهمية الحفاظ على الروابط بين الحلفاء، قائلًا: “من المهم الحفاظ على هذه الروابط سليمة للمضي قدمًا في بيئة معقدة للغاية تتسم بتغيرات جيوسياسية كبيرة.”