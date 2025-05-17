نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترحب جمهورية مصر العربية بالمفاوضات المباشرة التي عُقدت بين روسيا الإتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، والتي انتهت أولى جلساتها يوم الجمعة ١٦ مايو ٢٠٢٥. وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد تطورًا مشجعًا، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، وتدعو الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده.

وتعاود مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف، ضمانًا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.