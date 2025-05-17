العالم اليوم - محادثة هاتفية بين لافروف وروبيو.. ماذا دار بينهما؟

انتم الان تتابعون خبر محادثة هاتفية بين لافروف وروبيو.. ماذا دار بينهما؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 05:25 مساءً - أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، بشأن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في اسطنبول.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف "أشار إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مساعدة كييف على القبول أخيرا باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف محادثات إسطنبول"، مضيفة أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع واشنطن بهذا الشأن.

وتابعت: "لافروف اتفق مع روبيو على مواصلة الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة".

وبعد أسبوع ساده التوتر الشديد، عقدت كييف وموسكو، الجمعة، في إسطنبول أول محادثات مباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022.

وطالب الوفد الأوكراني بشكل أساسي من الروس بوقف إطلاق نار "غير مشروط" وعقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الكرملين قد قال، السبت، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من الممكن أن يجتمع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط في حال توصل البلدين إلى تفاهمات معينة.

ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، طبيعة التفاهمات المطلوبة من وجهة نظر روسيا.

وأوضح: "لقاء كهذا وهو ما يأتي ثمرة عمل الطرفين وإبرام اتفاقات، ممكن. لكن فقط بعد اتفاقات بين الطرفين".

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا قد أعلنتا توصلهما إلى اتفاق مبدئي لتبادل ألف أسير من كل طرف، في خطوة وُصفت بأنها بادرة لبناء الثقة، وسط محادثات شهدتها مدينة إسطنبول برعاية تركية، وبحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين.