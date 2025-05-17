العالم اليوم - أنشيلوتي: برشلونة استحق الفوز بالليغا.. والإصابات أضرّت بنا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 مايو 2025 05:25 مساءً - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية الأحد إن فوز برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كان مستحقا بعدما قدم فريق المدرب هانز فليك كرة قدم جميلة ولعب بمستوى ثابت.

وبعد تفوق برشلونة على ريال مدريد ليحصد ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية، لم يتبق لريال مدريد، الذي خرج من دوري أبطال أوروبا، سوى كأس العالم للأندية ليقاتل من أجل الفوز بلقبها هذا العام.

وصرّح أنشيلوتي للصحفيين "هكذا هي كرة القدم. في بعض الأحيان لا يمكنك الحصول على أفضل ما لدى الجميع. أبلى برشلونة بلاء حسنا، لأنهم كانوا أكثر ثباتا في الدوري وقدموا كرة قدم جميلة جدا".

وأضاف "أوجه لهم التهنئة. استحقوا الفوز بالدوري. العام المقبل ستكون قصة مختلفة".

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في جميع المواجهات الأربع بجميع المسابقات هذا الموسم الذي شهد تسجيل برشلونة 97 هدفا مذهلا في 36 مباراة بالدوري أي أكثر من ريال مدريد بفارق 23 هدفا.

وعبّر أنشيلوتي، الذي من المقرر أن يرحل في نهاية الموسم لتدريب منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات، عن أسفه لعدد الإصابات التي عانى منها فريقه.

وأوضح المدرب الإيطالي "تحلى هذا الفريق بالثقة في نفسه حتى عندما لم يؤمن أحد بنا. لن أنتقد أبدا هؤلاء اللاعبين الذين منحوني الكثير من السعادة على مر السنين".

وتابع: "كانت هناك الكثير من الإصابات في صفوف الفريق خاصة تلك التي طالت لاعبين مهمين للغاية. في معظم فترات الموسم، أضرت هذه الإصابات بنا كثيرا".

وأشار المدرب إلى أن موسمه الأخير، بعد ست سنوات ناجحة في معظمها في سانتياغو برنابيو على فترتين، كان من الممكن أن يكون أفضل لو كان ريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني حتى الجولة الأخيرة.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا: "لطالما كان ملعب إشبيلية (بيزخوان) صعبا بالنسبة لنا، هدفنا هو محاولة إنهاء الموسم جيدا. كنت أرغب في الاستمتاع بطريقة مختلفة، والقتال حتى اليوم الأخير على الدوري. وهو ما لم يحدث، لكنني ما زلت أستمتع به. وبعد ذلك، عليّ الاستعداد لتحديات أخرى".