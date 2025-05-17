فرنسا تعلن أنها ستطرد دبلوماسيين جزائريين

باريس ـ ا.ف.ب: قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار «غير المبرر» الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.
وقال الوزير لمحطة «بي إف إم تي في»، «ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة سيرحّل حاملو جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليًّا، إلى الجزائر».
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