صاروخ من اليمن و»إسرائيل» تعلن الاعتراض

القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: أعلنت «إسرائيل» صباح أمس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تسبب في إطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في «إسرائيل»، وتبنَّت جماعة أنصار الله مسؤوليته لاحقًا. وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان «بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في «إسرائيل»، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن».

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