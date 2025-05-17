البعثة الأممية فـي ليبيا تحذر من خروج الوضع عن السيطرة فـي طرابلس

طرابلس ـ د.ب.أ: أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من الدولة.

وحذرت البعثة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، من أن «الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة»، معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين.

وكررت البعثة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرَّات آمِنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.