نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 15 شخصًا في قصف إسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt باستشهاد 15 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وأشار المراسل إلى استشهاد 8 أشخاص في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية فجر اليوم السبت.

وفارق طفل الحياة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس أمس الجمعة.

وارتقى شخص متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة القرارة شمال المدينة.

واستشهد شخص وأصيب شقيقه بعد استهدافهما من قناصة إسرائيلي في شارع 8 جنوب شرقي مدينة غزة، كما أصيب عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة غزة.